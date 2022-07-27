США очень быстро "движутся в ад" и скоро от страны ничего не останется.

Об этом заявил экс-президент Штатов Дональд Трамп на форуме America First Policy Institute.

Впервые появившись в Вашингтоне после завершения своего президентского срока, Трамп сказал, что США поставлены на колени и терпят одно унижение за другим.

"Нашей стране приходится иметь дело с одним историческим унижением за другим на мировой арене, а дома наши базовые права и свободы в осаде", - сказал он.

Трамп также заявил, что при нем страна доминировала в вопросе энергетических ресурсов, цены на бензин и инфляция были низкими, государство уважали в мире.

Ранее Трамп говорил, что не допустил бы войны в Украине, а также стремительного роста инфляции, если бы остался хозяином Белого дома.

Также он заявлял, что за последние два года Соединенные Штаты превратились в посмешище для мира.

"Это больше не великая страна, это страна упадка. Мне противно вам это говорить. Это страна с высочайшим уровнем инфляции за 40 лет, высочайшими ценами на топливо в истории", - сказал предшественник БАйдена в июне.