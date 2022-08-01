Владимир Зеленский должен был согласиться на нейтральный статус и отказаться от идеи вернуть Крым, пойдя на соглашение с Владимиром Путиным.

Такое заявление бывший президент США Дональд Трамп сделал в эфире The Clay Travis & Buck Sexton Show.

Также, по мнению Трампа, Зеленскому стоило отказаться от идеи обязательного вступления Украины в НАТО – в этом случае войну удалось бы предотвратить.

"Тогда у них была бы страна", – подчеркнул Трамп.

Политик утверждает, что Путин был готов договариваться с украинской властью на таких условиях.

Сейчас, по мнению бывшего главы Белого дома, договариваться гораздо сложнее, но надо в любом случае пытаться вести переговоры.

Ранее Трамп, выступая на студенческой конференции под эгидой Turning Point USA во Флориде, заявил, что Вашингтон выделяет Украине слишком много средств по сравнению с европейскими странами.

Также предшественник Байдена говорил, что не допустил бы войны в Украине, а также стремительного роста инфляции, если бы остался хозяином Белого дома.