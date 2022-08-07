Визит спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси на Тайвань может задержать выход iPhone 14.

Об этом предупреждает специализированное издание GSM ASrena.

Основным поставщиком чипов для корпорации Apple является тайваньская компания TSMC. Она поставляет чипы китайскому Pegatron, на базе которого собираются собираются iPhone. В результате визита Пелоси и ужесточения торговых нормативов между Китаем и Тайванем, часть чипов может быть возвращена на остров, что задержит производство iPhone 14.

Что еще хуже, продолжает издание, вице-председатель Pegatron и топ-менеджеры TSMC были замечены с Пелоси во время визита, так что это может быть просто началом более ожесточенной торговой войны между Китаем и Тайванем.

Источники уже утверждают, что несколько 6,1-дюймовых iPhone 14 будут выпущены на индийском заводе Foxconn. Apple впервые серьезно диверсифицирует свое производство.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что визит Нэнси Пелоси на Тайвань был не случайным действием, а "хорошо спланированным фарсом". Во время встречи с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном в Пномпене он заявил, что США своими действиями обнажили "свое истинное уродливое лицо вероломства перед всей международной общественностью".

Напомним, Нэнси Пелоси и ее делегация покинули Тайвань вчера, 3 августа.

"Страна" рассказывала, как западные и китайские СМИ оценивают визит Пелоси на Тайвань. Пока некоторые троллят Пекин за "последнее китайское предупреждение" по визиту Нэнси Пелоси на Тайвань, в экспертной среде превалирует мысль об опасных последствиях для Штатов скандального вояжа спикера Палаты представителей США.