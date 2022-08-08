Борьба с "Аль-Каидой" и другими экстремистскими группировками останется приоритетом ЦРУ, но деньги и ресурсы агентства будут все больше ориентироваться на противодействие китайской угрозе.

Об этом заявил замдиректора агентства Дэвид Коэн, передает Associated Press.

"Представители разведки заявили, что им нужно больше информации о Китае , в том числе после того, как они не смогли окончательно определить причину пандемии Covid-19", - пишет издание.

Такой сдвиг приоритетов поддерживают многие бывшие офицеры разведки и законодатели от обеих партий, пишет издание. При этом они констатируют, что смена приоритетов - запоздалая.

Член палаты представителей Джейсон Кроу, служивший в Афганистане и Ираке, сказал, что, по его мнению, США в последние несколько лет слишком сосредоточились на борьбе с терроризмом.

"Гораздо большую экзистенциальную угрозу представляют Россия и Китай", - заявил он.

Он считает, что террористические группировки "не разрушат американский образ жизни" так, как это может сделать Китай.

В США хотят собрать больше информации о развитии Китаем передовых технологий, поскольку "при президенте Си Цзиньпине Китай инвестировал триллионы долларов в квантовую науку, искусственный интеллект и другие технологии, которые, вероятно, изменят методы ведения будущих войн и структуру экономики".

Ранее мы анализировали, как западные и китайские СМИ оценивают визит Пелоси на Тайвань, который усилил напряженность между Китаем и США.

А также, что в США считают, что Китай находится в процессе увеличения своего ядерного арсенала в три-четыре раза.

В свою очередь МИД Китая обвинили власти США в попытке нарастить военное присутствие на Тайване из-за визита Пелоси.