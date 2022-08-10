Китай отчитался, что выполнил поставленные задачи в рамках учений вокруг Тайваня
Китайская армия КНР "успешно выполнила поставленные задачи в акватории и воздушном пространстве у Тайваня" в рамках учений вокруг острова.
Об этом говорится в заявлении НОАК (Народно-освободительная армия Китая).
При этом, учения не заканчиваются. В сообщении говорится, что армия Китая "продолжит боевые учения в дальнейшем".
Официально учения должны продлиться до 15 августа.
Напомним, на Тайване считают военные учения китайской армии тренировкой будущего захвата острова.
Они начались 4 августа, после того как остров посетила с визитом cпикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Это вызвало обострение напряженности между США и Китаем.
В Минобоороны Китая заявили, что маневры являются "необходимым предупреждением" США и Тайваню.
Во время учений ВВС Китая отрабатывали завоевание господства в воздухе в районе Тайваня. Также в связи с учениями был запрещен заход всех судов в районы, где они проводились.
На фоне событий вкруг Тайваня в США решили инвестировать миллиарды долларов в производство полупроводников в США. Тайвань является мировым их производителем.