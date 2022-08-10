Китайская армия КНР "успешно выполнила поставленные задачи в акватории и воздушном пространстве у Тайваня" в рамках учений вокруг острова.

Об этом говорится в заявлении НОАК (Народно-освободительная армия Китая).

При этом, учения не заканчиваются. В сообщении говорится, что армия Китая "продолжит боевые учения в дальнейшем".

Официально учения должны продлиться до 15 августа.

Напомним, на Тайване считают военные учения китайской армии тренировкой будущего захвата острова.

Они начались 4 августа, после того как остров посетила с визитом cпикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Это вызвало обострение напряженности между США и Китаем.

В Минобоороны Китая заявили, что маневры являются "необходимым предупреждением" США и Тайваню.

Во время учений ВВС Китая отрабатывали завоевание господства в воздухе в районе Тайваня. Также в связи с учениями был запрещен заход всех судов в районы, где они проводились.

На фоне событий вкруг Тайваня в США решили инвестировать миллиарды долларов в производство полупроводников в США. Тайвань является мировым их производителем.