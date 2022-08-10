В США озаботились диверсификацией производств на фоне роста военной напряженности вокруг Тайваня, который является основным мировым производителем полупроводников.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

Президент США Джо Байден подписал закон об инвестиции свыше $50 млрд в производство полупроводников. Ожидается, что с его помощью США смогут "одержать верх в экономическом состязании XXI века".

Байден также сообщил, что два американских гиганта - GlobalFoundries и Qualcomm - собираются совместно вложить 4 млрд долларов в производство полупроводников в США, а не за границей.

Напомним, что отношения между Китаем и США резко обострились после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, который Китай считает свое отколовшейся провинцией.

После этого Китай начал учения вокруг острова.

Уже появились сообщения, что визит Пелоси на Тайвань может задержать выход iPhone 14. Основным поставщиком чипов для корпорации Apple является тайваньская компания TSMC. Она поставляет чипы китайскому Pegatron, на базе которого собираются собираются iPhone. В результате визита Пелоси и ужесточения торговых нормативов между Китаем и Тайванем, часть чипов может быть возвращена на остров.