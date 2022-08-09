Пентагон до сих пор полагает, что Китай не вторгнется на Тайвань в ближайшие два года, несмотря на масштабные учения КНР вокруг острова.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на чиновников минобороны США.

Сообщается, что оценку событий не изменило то, что на прошлой неделе Пекин начал беспрецедентные военные учения вокруг острова, в ходе которых НОАК выпустила не менее 12 ракет и по меньшей мере одна из них пролетела непосредственно над Тайванем.

Комментарии Пентагона о том, что Китай в скором времени не будет начинать военную операцию на Тайване, отражают попытки администрации Байдена преуменьшить значение китайских военных учений в районе острова, пишет Politico.

Тем временем, народно-освободительная армия Китая сегодня, 9 августа, объявила о новых учениях в рамках которых окружит Тайвань, сообщает South China Morning Post. Заявленная цель - "окружение и оборона острова".

Напомним, ранее Китай продлил морские военные учения до 15 августа.

В США, в свою очередь заявили, что обеспокоены расширением военных учений Китая вокруг Тайваня.

Также мы писали, что по данным Politico, Пентагон пытается связаться с КНР на фоне кризиса вокруг Тайваня, но в Китае не берут трубку.