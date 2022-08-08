Китайское ТВ показало видео новых военных учений вокруг Тайваня.

Они начались сегодня и продлятся до 15 августа.

Учения китайских вооруженных сил в шести локациях вокруг Тайваня начались 4 августа, после того как остров посетила с визитом cпикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Восточная зона боевого командования НОАК заявила, что маневры направлены на проверку возможностей проведения китайской армией ударов по наземным целям и атак с моря.

Официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил 8 августа, что маневры являются "необходимым предупреждением" США и Тайваню. Это "справедливая и уместная" реакция на их провокации, сказал он. По его словам, США "сознательно" создали нынешнюю напряженную ситуацию в Тайваньском проливе, организовав визит Пелоси на остров, несмотря на протесты Пекина.

А глава китайского МИД заявил, что правительство США спланировало визит спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань для создания кризиса и наращивания своего военного присутствия в регионе.