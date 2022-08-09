Военные учения китайской армии являются тренировкой будущего захвата острова, заявил министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву на пресс-конференции в Тайбэе.

Об этом пишет Reuters.

Джозеф Ву сообщил, что Пекин проводит масштабные военные учения, запуски ракет, осуществляет кибератаки, кампании по дезинформации и экономическое давление, чтобы "ослабить гражданский дух".

"После завершения учений Китай может попытаться разрушить долгосрочный статус-кво в Тайваньском проливе", - заявил Ву.

При этом Ву заявил, что "Тайвань не запугать", даже если маневры армии КНР продолжатся.

Он также добавил, что во время учений Китай неоднократно нарушал неофициальную разделительную линию в проливе и призвал международное сообщество помешать Пекину захватить контроль в регионе.

Отметим, что народно-освободительная армия Китая сегодня, 9 августа, объявила о новых учениях в рамках которых окружит Тайвань

Напомним, по данным Politico, Пентагон не верит во вторжение КНР на Тайвань в ближайшие 2 года, несмотря на учения вокруг острова.

Также мы писали, что Байден обеспокоен расширением военных учений Китая вокруг Тайваня.