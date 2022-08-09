Потери ВСУ в последнее время сильно сократились и составляют примерно 30-50 человек в день. Такие цифры в интервью изданию BBC озвучил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Он сразу отметил, что точные цифры может дать только Генштаб ВСУ.

"Я думаю, что цифры где-то уменьшились в 2,5 - 3 раза от той цифры... (озвученной Подоляком в июне - Ред.) Я думаю, что где-то 30-50 человек. Но, опять же, нам говорить об этом не совсем корректно", - заявил Подоляк.

Он объяснил, почему тогда потери ВСУ были высокими, а сейчас уменьшились.

"Начиналась большая артиллерийская позиционная война, когда наши позиции буквально засыпали снарядами разных калибров, и это, безусловно, увеличивало количество наших потерь. Сегодня количество потерь уменьшается, во-первых, потому, что по логистическим центрам русской армии очень эффективно работают наши РСЗО. Во-вторых, идет передислокация русской армии по всей линии фронта. И третье - наши уже приспособились к тактике российской армии и более мобильно, более эффективно обороняются", - заявил Подоляк.

Отметим, что, по данным Генштаба, Россия потеряла уже больше 42 тысяч военных в Украине.

Также аналитики отмечают, что Россия потеряла на войне в 3,5 раза больше техники, чем Украина.

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