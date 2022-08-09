Следующие два месяца будут переломными для войны в Украине. К октябрю должны быть приняты какие-то принципиальные решения.

Такое мнение в интервью Polsat News высказал глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

"Все ждут наступления (ВСУ на юге - Ред.), потому что его успех создаст ситуацию, при которой могут состояться какие-то переговоры, будь то мирные или хотя бы о прекращении огня. Ничего подобного пока не происходит. Все указывает на то, что ближайшие два месяца могут оказаться решающими", - заявил Солох.

Он сказал, что "где-то к октябрю должны быть приняты какие-то принципиальные решения".

Кроме того, по его словам, для начала украинского контрнаступления "немедленно нужно большое количество оружия".

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