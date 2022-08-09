Институт изучения войны (США) считает, что главной тактической целью россиян к югу от Бахмута является контроль над Зайцево.

Об этом сказано в отчете на сайте Института.

Это позволит контролировать трассу T0513, "которая поддерживает украинские передовые позиции на северо-востоке Донецкой области".

К северо-востоку от Бахмута основные усилия противника сосредоточены на Соледаре (там, судя по карте Института, уже идут бои на окраинах).

Также в Институте считают, что россияне будут наступать на северо-запад от Песок из центра поселка - то есть не дожидаясь его захвата. То есть, видимо, на Водяное, чтобы окружить Авдеевку с юга.

В то же время за вчерашний день зона российского контроля в Песках и Авдеевке, судя по интерактивной карте Института, не изменилась.

Отметим, что сегодня утром в сводке Генштаба сообщалось, что войска РФ безуспешно наступали у Авдеевки и вели разведку боем в районе Северска и Бахмута.

Война в Украине продолжается уже 167-й день. "Страна" следит за происходящим 9 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 166-го дня войны. Активизировался фронт в районе Верхнекаменского под Северском. В Авдеевке шли сильные бои. По захваченным РФ южным регионам Украины были удары "Хаймарсами". РФ заявила, что при ударе по Винницкой области 7 августа были применены самые современные российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Это второе известное их применение по территории Украины. Назначенный РФ "глава администрации" Запорожской области Балицкий подписал распоряжение о подготовке к "референдуму" о вхождении в состав РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит на Запорожской АЭС и грозит ли Европе второй Чернобыль.