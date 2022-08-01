С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 5000 единиц техники в Украине. В то же время украинская армия утратила в 3,5 раза меньше техники, в сравнении с РФ - 1386 единиц.

Об этом сообщает аналитический проект Oryx в своем Twitter. Проект по открытым данным собирает информацию о военных потерях сторон в ходе войны.

"На данный момент открыто подтверждено, что Россия утратила 5000 единиц средств передвижения и другой тяжелой военной техники с начала вторжения в Украину 24 февраля", - пишут авторы проекта в своей публикации.

Уточняется, что из 5010 единиц утраченной Россией военной техники уничтожено 3193 единицы, повреждено 103, покинуто 323, и, захвачена украинской армией еще 1391 единица.

Также, по данным Oryx, потери Украины в ходе войны оцениваются в 1386 единиц.







Напомним, ранее "Страна" писала о том, что в США заявили, что РФ на войне в Украине потеряла убитыми или ранеными более 75 000 человек.



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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.