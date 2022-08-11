Около 13 тысяч белорусских действующих и бывших военных готовы принимать участие в войне России против Украины.



Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.



"Вдоль госграницы Украины развернуто и выполняют задачи в приграничных с Украиной районах шесть батальонов Вооруженных сил Беларуси. В общем, по имеющимся данным, Россия продолжает втягивать Беларусь в полномасштабную войну против Украины. По предварительным данным, до 13 тысяч человек из числа действующих и бывших военных подразделений белорусских сил специальных операций, а также ОМОНа подписали согласие на участие в войне против Украины", - заявил начальник Генштаба.

Громов считает, что основной мотивацией для белорусских солдат является материальное вознаграждение за участие в полномасштабной войне



"Никакого идеологического фундамента в действиях оккупантов нет и никто не верит в денацификацию." - сказал Алексей Громов.



Ранее "Страна" писала что президент Польши сомневается, что Беларусь официально вступит в войну против Украины. Между тем президент Польши подчеркнул, что Беларусь уже оказывает поддержку российским войскам в их агрессивной войне.



"Конечно, есть некоторая поддержка российской армии, российских войск с белорусской стороны. Белорусские больницы принимают российских военных, они получают там медицинскую поддержку", – сказал Дуда.



Напомним, мы также рассказывали, что Шойгу на встрече с коллегой из Беларуси призвал к укреплению "обороноспособности союзного государства".



Война в Украине продолжается уже 169-й день. "Страна" следит за происходящим 11 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 168-го дня войны. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Также враг пытался охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжались. Тяжелой оставалась ситуация в районе Запорожской АЭС. Украина пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, заявил, что Херсон точно будет освобожден до конца года.

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