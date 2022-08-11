Утром в четверг, 11 августа, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что под Северском отбито наступление россиян в районе Григоровки и Верхнекаменского. У Ивано-Дарьевки продолжаются бои.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба.

К югу от Бахмута идут бои в районе Вершины, а также села Дача. Дача находится западнее Гладосово (которое, как утверждают в "ДНР", уже захвачено) и выходит к трассе Бахмут - Горловка.

Также к югу от Бахмута шли бои в неподалеку от Зайцево, но там противник был отбит.

Генштаб сообщает, что под Донецком россияне ведут наступление в районах Песок и Марьинки, боевые действия продолжаются.

В районе Угледара противник атаковал Павловку, но был отброшен, сообщает Генштаб.

Война в Украине продолжается уже 169-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях вчерашнего дня.

Ранее мы подводили итоги 168-го дня войны. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Также враг пытался охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжались. Тяжелой оставалась ситуация в районе Запорожской АЭС. Украина пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, заявил, что Херсон точно будет освобожден до конца года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.