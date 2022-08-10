Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию 18:00 10 августа. ВСУ успешно отразили несколько попыток штурма противника.

Сводка появилась в Фейсбуке.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела. По имеющейся информации, с 9 августа в Минске под руководством начальника генштаба вооруженных сил Беларуси проводится собрание с подразделениями территориальной обороны с привлечением военнообязанных запаса. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории республики.

На Северском направлении из ствольной артиллерии враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в Сеньковке Черниговской области и Гавриловой Слободе, Старых Вырках, Середине-Буде и Брусках Сумской области.

На Харьковском направлении враг активно вел воздушную разведку БПЛА. Значительные усилия уделяет улучшению логистического обеспечения подразделений. Совершал обстрелы недалеко от Светличного, Прудянки, Русской Лозовой, Черкасских и Русских Тишков, Верхнего и Старого Салтова, Коробочкиного и Шевеловки. Нанес авиационный удар возле Гусаровки. С целью улучшения тактического положения оккупанты вели штурмовые действия в Удах, Петровке и Гусаровке. ВСУ заставили захватчиков с потерями бежать назад.

На Славянском направлении противник вел обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах Долгенького, Великой Камышевахи, Вернополья, Дубровного, Богородичного, Краснополья и Долины. Возле Великой Камышевахи оккупанты пытались прорвать оборону наших войск, успеха не имели, отошли.

На Донецком направлении с целью вытеснения украинских подразделений из занятых рубежей враг задействовал ствольную, реактивную артиллерию и танки. Для разведки маршрутов логистического обеспечения и объектов критической инфраструктуры вел воздушную разведку БПЛА.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы возле Северска, Верхнекаменского, Григорьевки и Сидорового.

На Бахмутском направлении враг обстреливал из артиллерии гражданскую инфраструктуру вблизи Бахмута, Бахмутского, Соледара, Яковлевки и Вершины. Нанес авиационные удары неподалеку от Яковлевки, Спорного, Соледара, Бахмута, Зайцево, Вершины и Веселого. Вел воздушную разведку БПЛА. Наступательными и штурмовыми действиями пытался продвинуться у Бахмута, Кодемы, Яковлевки и Соледара, успеха не имел, отошел.

На Авдеевском направлении продолжались артиллерийские обстрелы возле Авдеевки, Марьинки, Песков, Курахово, Сухой Балки и Красногоровки. Вблизи последнего и Марьинки оккупанты задействовали еще и авиацию. Враг вел наступательные действия по направлениям Авдеевки и Песков, получил достойный отпор и отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершал обстрелы вблизи Новомихайловки, Угледара, Шевченко, Великой Новоселки, Белогорья, Бурлацкого и Ольговского. Авиационные удары зафиксированы в Павловке, Угледаре, Новоселке, Новоданиловке и Полтавке. Действовали враждебные разведывательные БПЛА.

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивает на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск. Продолжает активно применять БПЛА для воздушной разведки. Осуществил обстрел гражданской и военной инфраструктуры в Прибужском, Лиманах, Луче, Александровке, Новониколаевке, Мирном, Благодатном, Кобзарцах, Княжевке и Трудолюбовке. Нанес авиационные удары в районах Андреевки, Ольгиного и Новогригорьевки. Пытался вести разведку боем недалеко от Лозового. Попал под точный огонь ВСУ, понес потери и хаотично отступил.

Война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 167-го дня войны. Президент Владимир Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для россиян. Разведка Британии заявила, что за последние 30 дней РФ продвинулась под Бахмутом на 10 км, а на других участках Донбасса - не более чем на три км. На крымском военном аэродроме "Саки" под Евпаторией вчера произошли множественные взрывы с детонацией боеприпасов. Официально ни Киев, ни Москва о том, что за взрывами стоит Украина, не сообщали. Однако эту версию активно обсуждали в СМИ и соцсетях.

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