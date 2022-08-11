Высокопоставленный украинский военный в интервью журналистам озвучил информацию, которая, по отдельным признакам, раскрывает стратегические планы ВСУ. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

"Утечка такого рода информации срывает планы ВСУ, поскольку враг корректирует свои действия и использует эту информацию против нас", - заявила Маляр.

По ее словам, по данному случаю СБУ начало расследование.

Имя и должность военнослужащего не называется.

В то же время источники "Страны" в правоохранительных органах предполагают, что речь в посте Маляр о экс-заместителе секретаря Совета национальной безопасности и обороны, бывшем первом заместителе командующего Сил специальных операций Сергее Кривоносе, которого считают близким к экс-президенту Украины Петру Порошенко.

Кривонос на прошлой неделе дал интервью радио НВ, в котором жестко раскритиковал Зеленского и его команду. Подробнее об этом читайте здесь.

Кроме того, есть вероятность, что подозреваемым может быть генерал Дмитрий Марченко, который до апреля руководил обороной Николаевской области.

Ранее в МВД заявили, что россияне серьезно настроены провести "референдумы" на захваченных территориях.

Также СБУ сообщала о задержании "военного эксперта", который сливал россиянам данные о поставках западного оружия.

Тем временем война в Украине продолжается уже 169-й день. "Страна" следит за происходящим 11 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 168-го дня войны. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Также враг пытался охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжались. Тяжелой оставалась ситуация в районе Запорожской АЭС. Украина пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, заявил, что Херсон точно будет освобожден до конца года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.