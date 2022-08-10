Украинские войска продолжают медленно продвигаться в сторону Изюма (юг Харьковской области).

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.

Со стороны войск России, по его словам, сегодня продвижения не было.

Российские Телеграм-каналы сегодня писали о продвижении в сторону Зайцево (севернее Горловки), но Арестович об этом не говорил.

Ранее Вооруженные Силы Украины освободили от российских военных село Дибровное под Изюмом в Харьковской области. Тем самым украинская сторона смогла передвинуть линию фронта.

Позже Арестович заявил, что российское командование ставит задачу взять Гусаровку (Харьковская область, южнее Балаклеи) любой ценой, но выполнить ее не получается.

Война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 августа в обновляемом материале.

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