СБУ заявила о задержании в Киеве "военного эксперта", который собирал данные об импорте военной техники для ВСУ и передавал их россиянам. Информацию он получал от знакомых в оборонной сфере якобы для написания публикаций.

Полученную с помощью "глубоко законспирированного российского агента" информацию россияне планировали использовать для ударов по ВСУ, говорят в СБУ.

"Кроме того, в случае получения разведывательных материалов враг намеревался использовать их для срыва международных договоренностей нашего государства со странами-партнерами в области обороны", - говорят в спецслужбе.

Имя "военного эксперта" не называется.

"По данным следствия, предателем является житель Киева, позиционировавший себя как военный эксперт. Установлено, что он был завербован кадровым сотрудником российских спецслужб для разведывательно-подрывной деятельности на территории столичного региона", - говорится в сообщении.

Для сбора закрытых сведений он использовал личные связи, в том числе среди представителей украинского оборонно-промышленного комплекса.

"Свою "заинтересованность" иностранным вооружением маскировал под видом сбора аналитических данных для "экспертных" публикаций в соцсетях", - говорится в сообщении.

Ранее СБУ заявила о задержании "на горячем" российского агента в своих рядах, было опубликовано видео задержаний.

Также СБУ вручила подозрение в госизмене экс-замглавы ГУР, который сливал секретные данные РФ и отстреливался при задержании.

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