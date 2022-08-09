В районе города Хуст на Закарпатье задержан известный вор в законе из Днепра Умка (в миру - Сергей Олейник). Об этом сообщают источники "Страны".

Сергей Олейник (Умка) – глава мощнейшего украинского криминального "днепровского" клана. Дружит с Игорем Коломойским, совместный бизнес с авторитетом Александром Петровским (он же Нарик).

В мае прошлого года Умку уже задерживали правоохранители, но затем его суд отпустил под ночной домашний арест.

Как писала "Страна", в июне полиция задержала вора в законе Армена Хохла - смотрящего за Центральной Украиной.

Также стало известно о том, что вор в законе из Одессы Эмиль Варшавский пошел на сделку с Россией, его задержало СБУ.

Ранее "Страна" писала, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны. Помимо прочего, украинцы промышляют мародерством, торговлей оружием и вывозом мужчин за границу.

Тем временем война в Украине продолжается уже 167-й день. "Страна" следит за происходящим 9 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 166-го дня войны. Активизировался фронт в районе Верхнекаменского под Северском. В Авдеевке шли сильные бои. По захваченным РФ южным регионам Украины были удары "Хаймарсами". РФ заявила, что при ударе по Винницкой области 7 августа были применены самые современные российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Это второе известное их применение по территории Украины. Назначенный РФ "глава администрации" Запорожской области Балицкий подписал распоряжение о подготовке к "референдуму" о вхождении в состав РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит на Запорожской АЭС и грозит ли Европе второй Чернобыль.