СБУ заявляет, что разоблачила российского "крота" в своем харьковском облуправлении.

Сотрудник координационного штаба Управления СБУ в Харьковской области передавал россиянам разведданные, информацию о планах и деятельности ВСУ, украинских правоохранительных органов и спецслужб, сообщают в СБУ

Противник использовал эту информацию для передислокации собственных подразделений с целью защиты их от артиллерийских ударов ВСУ и для планирования диверсий, сообщили в СМИ.

"Правоохранители задержали предателя "на горячем" – после того, как он попросил представителя спецслужб России нанести удар по объекту, где находится личный состав СБУ", - говорится в сообщении.

В видеорелизе СБУ есть кадры задержания.

Ранее СБУ вручила "пидозру" в госизмене экс-замглавы ГУР, обвинив его в сливе секретных данных РФ. Он отстреливался при задержании.

Также СБУ задержала руководителя личной охраны нардепа, который создавал структуры для захвата Украины Россией.

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