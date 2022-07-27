СБУ и НАБУ задержали руководителя личной охраны действующего депутата Верховной Рады.

Об этом сообщается в Фейсбуке СБУ.

Охранника подозревают в незаконном хранении боеприпасов. У него изъято несколько ручных осколочных гранат, а также патроны к нарезному огнестрельному оружию.

По данным Службы безопасности, задержанный был приближен к действующему беглому депутату, которого СБУ считает причастным к работе на российские спецслужбы. В частности, этот депутат курировал создание нескольких частных охранных предприятий в разных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины (видимо, речь идет об Илье Киве - Ред.).

У руководителя личной охраны стражи порядка обнаружили и изъяли материалы, свидетельствующие о длительной подрывной деятельности со стороны действующего нардепа против Украины, его связях с представителями РФ и коллаборантами.

Задержанному готовится сообщение о подозрении по статье о незаконном обращении с оружием.

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