СБУ задержала депутата Черкасского горсовета. Он рассчитывал получить власть в Черкасской области в случае ее захвата войсками РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Депутат местного совета также является помощником действующего нардепа. В СБУ сообщают, что он с одной из единомышленниц занимался информационно-подрывной деятельностью, осуждал действия руководства страны.

Когда он понял, что ВСУ успешно противостоит РФ, попытался бежать за границу. Его задержали перед выездом в США.

Следователи СБУ сообщили мужчине и его помощнице о подозрении по ч.1, ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Как писала "Страна", в Черкассах выжгли знак дружбы Украины и России.

Также "Страна" писала, как 14 перешедшим на сторону РФ экс-сотрудникам МВД из Херсона сообщили о подозрении в коллаборационизме.

А в оккупированном Волчанске под Харьковом педагога обвинили в коллаборационизме за призывы сотрудничать с РФ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 161-й день. "Страна" следит за происходящим 3 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 160-го дня войны. Украинские власти сообщили, что в районе Авдеевки наступление россиян потерпело неудачу, а вблизи Песок продолжаются бои и есть частичный успех у противника. Из Донецкой области началась обязательная эвакуация. Ближе к вечеру россияне нанесли ракетные удары по Кировоградской, Винницкой и Львовской областям. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возвращать территории ближе к зиме будет трудно, поэтому для украинской армии следующие месяцы станут решающими.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.