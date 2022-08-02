В СБУ отчитались о ликвидации миллионной ботофермы, "которая расшатывала обстановку в Украине по заказу одной из политсил". По информации источников "Страны" в правоохранительных органах, этой политсилой, по данным СБУ, является "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Как сообщает пресс-служба СБУ, ботоферма была создана "для дискредитации руководства страны и расшатывания общественно-политической ситуации".

Мощности ботофермы, по данным СБУ, использовались и российскими спецслужбами, в частности, для распространения фейков о ситуации на фронте, сообщают в СБУ.

Среди "операций" - распространения сообщений о конфликте между Зеленским и Залужным и "дискредитация первой леди".

Кроме миллиона ботов использовались и группы в соцсетях с аудиторией в 400 тысяч пользователей.

Руководил процессом гражданин РФ, который проживал в Киеве, и позиционировал себя как "политический эксперт".

"По данным следствия, он организовал информационно-подрывную деятельность по заказу одной из отечественных политсил. Для координации преступных действий был на "связи" с нынешним народным депутатом, входящим в близкое окружение бывшего руководства нашего государства", - сообщают в СБУ.

Российский политтехнолог создал специальное программное обеспечение, с помощью которого участники группы управляли в автоматическом режиме неограниченным количеством анонимных аккаунтов в наиболее популярных соцсетях.

В телеграм-канале "Политика Страны" проанализировали резонансное заявление силовиков:

"Если тема с обвинениями против партии Порошенко в создании ботофермы по дискредитации власти, а также в том, что это же хозяйство использовалось и российскими спецслужбами для дискредитации ВСУ, не уйдёт в песок, а продолжит развиваться и выльется в конкретные уголовные дела против соратников Порошенко, последствия для политических раскладов в Украине могут быть серьёзными. Банковая, опираясь на эти обвинения, может попытаться полностью политически обнулить экс-президента и его партию".

Обращает на себя внимание и тот факт, что в числе действий ботофермы отдельно выделено "дискредитации первой леди". Это, наверное, имеется в виду скандал вокруг фотосессии четы Зеленской для журнала Vogue", - сообщает "Политика Страны" .

Тем временем Петр Порошенко еще в конце июня с третьей попытки смог выехать из Украины. СМИ публиковали его гуляющим по Лондону с девушкой, отдыхающим в ресторане отеля с семьей, а после официального окончания командировки Порошенко заметили в польском курортном городе.