Телеканал "1+1" показал видео отдыха Петра Порошенко с семьей в ресторане отеля Лондона.

В сюжете рассказывают, что корреспондент "ТСН" "случайно встретила" семью экс-президента в лондонском отеле. А также о том, что Марина Порошенко пыталась отобрать у журналистки телефон, которым она снимала видео.

Дата съемки в сюжете не сообщается, но некоторые СМИ утверждают, что видео снято 29 июня. Судя по посту на странице экс-президента в Фейсбуке, вчера он действительно находился в Великобритании.

Пользователи сети недоумевают, как присутствующий в кадре младший сын Порошенко призывного возраста (Михаилу 21 год) смог выехать за рубеж.

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