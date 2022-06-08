Экс-президент Украины Пётр Порошенко, который еще вчера был в польском курортном городе, вернулся в Украину. Его заметили во Львове.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Судя по видео Порошенко на похоронах Алексея Портмана, бойца 80-й десантно-штурмовой бригады (эта церемония анонсировалась в городе еще вчера).

Напомним, что срок заграничной командировки экс-президента истек еще 2 июня. Но на тот момент он в страну еще не возвращался.

Порошенко видели 6 июня в Лондоне, когда он прогуливался, вероятно, со своей дочкой. После чего вчера Порошенка запечатлели в польском городе Сопот.

Также напомним, что Порошенко удалось выехать из Украины только с третьей попытки.

Тем временем, в Украине продолжается война уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.