Экс-президент Украины Пётр Порошенко, срок заграничной командировки которого истёк ещё 2 июня, продолжает своё путешествие по Европе. Вчера его видели в польском курортном городе Сопот.

Соответствующее видео, которое сняли очевидцы, появилось в телеграм-канале "Джокер" в среду, 8 июня.

На кадрах видно, как Порошенко с кем-то, улыбаясь, общается.

На видео подпись "Порошенко в Сопоте 07.06.2022".

Напомним, Порошенко дважды не мог выехать из Украины. Его выпустили только с третьей попытки. Целью поездки он называл саммит Европейской народной партии, который состоялся 1 июня в Роттердаме.

Вместе с тем, журналист Михаил Ткач заявил, что командировка экс-президента в Роттердам должна закончиться 2 июня. По данным его источников в политических кругах, Порошенко 4 июня прибыл в Лондон, а ночью 6 июня - прибыл в Польшу, где днем выступил на финансовом конгрессе.

Мы также ранее публиковали видео прогуливающегося по Лондону Порошенко. Качество видео не очень высокое, но, скорее всего, экс-президент гулял со своей дочкой Александрой, которая давно живет в Лондоне.