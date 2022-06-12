Экс-президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко был обязан вернуться из заграничной командировки 1 июня.

Между тем фактически он пересек границу лишь 8 июня - то есть ровно на неделю позже.

Это следует из документов, опубликованных агентством "Украинские новости".

Экс-президент ездил в командировку в Европу. Основанием для командировки Порошенко в Нидерланды стало приглашение президента Европейской народной партии Дональда Туска, в котором указаны даты проведения мероприятия: 31 мая - 1 июня.





Напомним, Порошенко видели 6 июня в Лондоне, когда он прогуливался, вероятно, со своей дочкой. После чего нардепа запечатлели в польском городе Сопот.

28 мая Петр Порошенко пытался выехать из Украины в Польшу, но его завернули на границе. Тогда партия "Европейская солидарность" сообщила, что он собирается принять участие в парламентской ассамблее НАТО, а также в конгрессе Европейской народной партии.

Между тем 30 мая экс-президент Украины после двух неудачных попыток пересечь границу, попытался сделать это в третий раз. С третьей попытки он все-таки смог вырваться в Европу.