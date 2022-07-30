Фотосессия четы Зеленских для американского журнала Vogue вызвала масштабный баттл в соцсетях. Мнения пользователей и модных критиков кардинально разделились.

Одни раскритиковали первую леди за "неженскую позу" на снимке знаменитого фотографа Энни Лейбовиц. И даже заподозрили, что Энни Лейбовиц специально в таком невыгодном ракурсе сняла жену Зеленского.

Другие же, наоборот, увидели в позе жены президента предельную открытость и естественность.

На обложке Елена Зеленская сидит на лестнице в черных брюках, в балетках от украинского бренда Hvoya и белой блузе. Другие кадры сессии - вместе с мужем и на фоне разрушенного самолета "Мария" в аэропорту "Гостомель".

Фото вызвало неоднозначную реакцию.

Часть восхищались, другие критиковали.

Кто-то захейтил леди Зе за образ "опечаленной девы", за уставшее лицо, а кому-то не понравилась вообще сама идея фотосессии, потому что "в стране война".

"Боже, какое жлобство и жуткая безвкусица… Война - это очень трагическое событие, чтобы в одежде кэжуал и в окружении ряженых в камуфляже субтильных моделей на фоне последствий войны, а точнее символа про@ба действующей власти, это постановочное фото выглядело искренне. А потому воспринимается как цветы из папье-маше. Возможно, европейскому зрителю, не слышавшему завывание сирен, это зайдет, но не мне – это уж точно. Ну а кроме того, сложно отвлечься от бекграунда фотогероини", - пишет пользователь Константин Коземяка.

При этом активную роль в критике фотосессии Зеленской играют сторонники Порошенко.

Депутат Харьковского горсовета от партии "Евросолидарность" Ирина Гончарова-Багалий написали огромный разгромный пост на эту тему.

Приведем цитату оттуда.

"Первые леди разных стран появлялись на обложках неоднократно. Первой была Хиллари Клинтон. Затем Мишель Обама, украшавшая собой обложку трижды. Одна из фотосессий авторства Лейбовиц. Также первая леди Колумбии Мария Клеменсия Родригес де Сантос и Аргентина Хулиана Авада. И, конечно, Джил Баден, авторства Лейбовиц. Фото Елены Зеленской уже появлялось в Vogue в 2019. Фотографировал голландец Пол Беллаарт, рекомендую для сравнения.

Сравнили? Кто Беллаарт или Лейбовиц по-доброму относится к Зеленской, а кто наоборот?

Конечно, Энни Лейбовиц фотограф известен во всем мире. Но дружелюбно ли она относится к Украине? Может ли ее просто достала наша тщеславная парочка? Фото обложки разбирающиеся в искусстве сравнивают с картиной Анри де Тулуз Лотрека Клоунеса. Точнее с одним из портретов клоунессы и танцовщицы Ша-У-Као Тулуз Лотрек рисовал ее неоднократно. Комментаторы, которые фото одобряют, считают, что Лейбовиц начертила путь Зеленской от комедийного шоу к вершинам власти. Те, кто не одобряют, считают изысканным троллингом. Одно можно сказать наверняка. Ни одну европейскую леди Лейбовиц бы в такую ​​позу не посадила.

Второе фото серии вызвало еще больше споров. Зеленский на фоне разрушенной мечты в окружении женщин военных. Некоторые считают, что это фото символизирует войну. Оппоненты утверждают, что позировать на фоне развалин кощунство. Фото не вызывает у меня такого отторжения как обложка. Оно контрастно очерчивает два мира, параллельных в Украине. Мир гламура – ​​красивая блондинка в стильном пальто, несколько озабочена тем, что вокруг что-то творится нарушая привычную жизнь. И мир войны – женщины в форме с оружием, которые ушли на фронт. Тем мирам никогда не сойтись. Очевидно не комплиментарное фото.

Следующий важный вопрос. За чей счет фотосет?

Инициатор проекта не американский Vogue. И не Энни Лейбовиц. Инициатор – украинская сторона. Художницу долго уговаривали. Цитирую украинский Vogue.

"Энни Лейбовиц называют "живой легендой", и это не преувеличение. Именно поэтому идея пригласить ее в Украину казалась сверхсложной в воплощении, особенно в условиях полномасштабной войны. "Десятки цепочек в мейле, ночные переговоры с командами Энни Лейбовиц и американского Vogue, личную переписку с Анной Винтур, без поддержки которой этот казавшийся слишком амбициозным проект не состоялся бы. Фото Лейбовиц войдут в историю, и мы гордимся своим вкладом в этот исключительно важный проект", — говорит Филипп Власов, главный редактор Vogue UA".

Сразу возникает следующий вопрос. Кто оплатил гонорар художницы? В источниках указывают, что гонорары Лейбовиц до 100 тысяч долларов. Другой источник указывает до 2 млн долларов. Надеюсь не из бюджета. Зеленский способен на прибыль от проката "Сватов" оплатить любую прихоть любимой. Уместны ли такие расходы во время войны сами решайте".

В ответ поднялась волна в защиту жены президента.

Журналистка и сотрудница "Культурного проекта" Зоя Звиняцковская запустила в сети флешмоб под хештегом #sitlikeagirl. Звезды и простые украинки делают снимки в такой же позе, как и Елена на лестнице.

Среди присоединившихся телеведущие Маричка Падалко, Лилия Ребрик, актриса Дарья Петрожицкая и даже рэперша alyona alyona. Акцию поддержала и Ольга Шурова, жена украинского музыканта Дмитрия Шурова.

"Срач вокруг обложки с первой леди — громкий звоночек, что общество наше не готово взрослеть и мы имеем большой шанс пойти сейчас на очередной круг в нашем национальном колесе сансары. Лично я в восторге от обложки Vogue. Считаю ее важным шагом вкусовой интеграции в современную цивилизацию, прекрасно воспринимающую полутона и тонкие грани в дизайне", - написала Шурова.

"Лейбовиц, Тулуз Лотрек и гоп-стоп… Украинцы (украинки в основном) "обурени та занепокоени" фотосессией четы Зеленских для VOGUE.

"Не на часи", "шо за гоп-стоп поза", "на фоне "Мрии" - то зашквар", "пока мой воюет, они фотографируются", "синяки под глазами нарисованные", "почему она не плетет сетки и не фасует сухой борщ"… Звучат и редкие голоса о величии фотографа, о значении этих кадров для европейских избирателей, о том, что они - прекрасная пара и мы гордимся. Но в целом отношение к власти у украинцев анархичное…

Нет ни понимания, ни доверия, ни уважения. Мало кто знал, что референс сидящей Елены - из клоунессы Тулуз Лотрека, что очень символично, ведь раньше ее муж был комиком, а теперь - глава воюющей страны, достойно воюющей… Мало кто знал, что съемка стилизована самым сильным европейским стилистом, Юлией Пелипас, и все вещи - от лучших украинских брендов. Даже не все знали, что снимала Энни Лейбовиц, самый известный фотограф современности, ни один кадр которой не остается без внимания миллионов… Но все проявили себя экспертами не только сухого борща и сеток.

Обсосали всё: кому, когда, куда сниматься, кому что делать, и кому "дякувати, боневтик"… Может, лучше б втик? Так вы войну точно не выиграете! А Зеленский у власти - это лучшее, что было с Украиной со времен Мазепы, проснитесь уже! И съемка прекрасна. Просто всегда нужно помнить - кто ЦА (целевая аудитория - Ред.) этой съемки… Это не для вас, девочки…" - написала у себя в Facebook дизайнер Анжела Владимирова (Анжела Ангел) основательница fashion management agency Bureau №8.

Спустя несколько дней после выхода фосессии в свет уже и сама Елена Зеленская прокомментировала свои фото для Vogue.

В интервью ВВС Украина она назвала свою нынешнюю публичность вынужденной.

"Я использую любую возможность, чтобы выйти на публику, пообщаться с как можно большим количеством людей, чтобы рассказывать информацию, правду об Украине. Поэтому здесь не может быть никаких сантиментов. Это работа, и я должна ее выполнять. Я использую любую возможность для того, чтобы говорить об Украине. Это была огромная возможность, потому что Vogue читают миллионы людей, десятки миллионов людей в мире. Это очень популярное издание. И поговорить с ними напрямую — это была моя обязанность", - сказала Зеленская.