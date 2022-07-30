СБУ сообщает о задержании киевлянина, который помог бежать за границу около 20 мужчинам призывного возраста. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Он снабжал своих "клиентов" полным пакетом поддельных документов, в том числе и подтверждающими письмами об обучении в зарубежных вузах. Это стоило 3,5 тысячи долларов с человека. Сотрудники СБУ задокументировали факт получения задатка – полторы тысячи долларов. После этого автора схемы задержали в Киеве при передаче полного пакета поддельных документов. Обыски дали дополнительные доказательства его незаконной деятельности.

По данным следствия, его услугами воспользовались около двух десятков граждан. Их личности установлены, в отношении них будет отдельно принято отдельное решение.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Как писала "Страна", пойманный при попытке бежать от призыва в Украине внук Ротару опубликовал фото из Парижа.

По данным пограничников, ежедневно Украину пытается нелегально покинуть сотня мужчин.

Тем временем война в Украине продолжается уже 157-й день. "Страна" следит за происходящим 30 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 156-го дня войны.

К югу от Бахмута украинские силы отбили атаки на Вершину (где у противника вчера был частичный успех) и на Семигорье. При этом за Новолуганское бои продолжаются.

Также продолжается штурм позиций ВСУ в районе Соледара. Американский Институт изучения войны считает, что россияне пытаются сохранить взятый темп вокруг Бахмута, снизив интенсивность атак на Северск.

Южнее противник вел наступление на Авдеевку, Пески, Опытное, Красногоровку и Великую Новоселку. Все, кроме последнего населенного пункта - в районе Донецка. По данным Генштаба, атаки отбиты, по данным "ДНР" - есть постепенное продвижение.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, может ли РФ пойти в атаку на юге.