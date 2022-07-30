СБУ задержала киевлянина, который помог бежать за границу 20 мужчинам призывного возраста
СБУ сообщает о задержании киевлянина, который помог бежать за границу около 20 мужчинам призывного возраста. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Он снабжал своих "клиентов" полным пакетом поддельных документов, в том числе и подтверждающими письмами об обучении в зарубежных вузах. Это стоило 3,5 тысячи долларов с человека. Сотрудники СБУ задокументировали факт получения задатка – полторы тысячи долларов. После этого автора схемы задержали в Киеве при передаче полного пакета поддельных документов. Обыски дали дополнительные доказательства его незаконной деятельности.
По данным следствия, его услугами воспользовались около двух десятков граждан. Их личности установлены, в отношении них будет отдельно принято отдельное решение.
Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.
Как писала "Страна", пойманный при попытке бежать от призыва в Украине внук Ротару опубликовал фото из Парижа.
По данным пограничников, ежедневно Украину пытается нелегально покинуть сотня мужчин.
Тем временем война в Украине продолжается уже 157-й день. "Страна" следит за происходящим 30 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 156-го дня войны.
К югу от Бахмута украинские силы отбили атаки на Вершину (где у противника вчера был частичный успех) и на Семигорье. При этом за Новолуганское бои продолжаются.
Также продолжается штурм позиций ВСУ в районе Соледара. Американский Институт изучения войны считает, что россияне пытаются сохранить взятый темп вокруг Бахмута, снизив интенсивность атак на Северск.
Южнее противник вел наступление на Авдеевку, Пески, Опытное, Красногоровку и Великую Новоселку. Все, кроме последнего населенного пункта - в районе Донецка. По данным Генштаба, атаки отбиты, по данным "ДНР" - есть постепенное продвижение.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, может ли РФ пойти в атаку на юге.