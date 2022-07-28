Внук легендарной певицы Софии Ротару Анатолий Евдокименко, похоже, все-таки сумел уехать в Париж после первой неудачной попытки бежать в Молдову из Украины.

На своей странице в Instagram он разместил снимки, на которых видна Эйфелева башня и улица Парижа. Эти фотографии Евдокименко никак не прокомментировал.

Ранее мы писали, что 7 марта, на украино-молдавской границе была задержана группа, которая пыталась незаконно ее пересечь. В нее входили сын и внук Ротару – Руслан и Анатолий Евдокименко.

Как писала "Страна", в Украине объявлено военное положение и всеобщая мобилизация, это означает, что покидать территорию страны мужчинам, за несколькими исключениями, призывного возраста запрещено.

"Страна" также разобралась, как некоторые украинцы, скрываясь от призыва, прорываются через западную границу в ЕС за взятки.

Тем временем война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 154-го дня войны. Основные события на Донбассе разворачивались вокруг Бахмута. Стрелковые бои велись уже в районе Соледара в 8 километрах к северо-востоку от Бахмута. ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту, который соединяет два берега Днепра под Херсоном. Газовые цены продолжили стремительный рост: в Европе они преодолели отметку в 2500 долларов за тысячу кубов. Курс гривны к доллару продолжил падать и закрепился как в обменках, так и на чёрном рынке на уровне выше 40 гривен за доллар.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.