Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко уверяет, что ботоферма, которую ликвидировала СБУ, не имеет отношения к их политической силе, а источники, которые сообщают об этом - вводят СМИ в заблуждение.

Об этом она написала у себя в Facebook.

"Приветствует работу украинских спецслужб по борьбе с гибридными информационными угрозами и ликвидации так называемых ботоферм, через которые враг продвигает в соцсетях свои нарративы.

В то же время наша команда категорически опровергает любую причастность к любым так называемым ботофермам, тем более пророссийским, о разоблачении которой сообщила СБУ.

На сайте Службы безопасности нет ни слова о возможной причастности к этой информационной помойке проевропейской политической силы.

В то же время некоторые СМИ со ссылкой на какие-то анонимные неназванные источники пытаются привязать к этой провокации нашу политическую силу. Мы расцениваем это как недобродетель и выполнение политического заказа власти. Источники, на которые ссылаются СМИ, сознательно дезинформируют уважаемые издания и вовлекают его в грязную политическую провокацию", - написала Геращенко.

Также Геращенко обвинила "слугу народа" Марьяну Безуглую в данной провокации, основываясь на якобы странном комментарии Безуглой под одним из постов в соцсети.

"То есть это был анонс нынешней провокации? У нас еще больше вопросов – почему госпожа Безуглая что-то знает о "ботоферме ЕС", в отличие от самой "ЕС" и почему она анонсировала это громкое дело СБУ за несколько дней до объявления самой СБУ.

Как писала "Страна", после показаний Медведчука против Порошенко советник главы Офиса президента Алексей Арестович сравнил "Евросолидарность" с Хезболлой.

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Тем временем война в Украине продолжается уже 160-й день. "Страна" следит за главными новостями 2 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 159-го дня войны. Противник вел бои в направлении Бахмута со стороны Покровского, а также пытался наступать на Марьинку, Авдеевку и Пески. Замглавы оперативного командования "Север" генерал Дмитрий Красильников заявил, что сейчас для ВСУ критически важно удержать Бахмут, Соледар и Северск. Захват любого из городов открывает дорогу на Славянск и Краматорск противнику. Также вчера официально начала действовать "зерновая сделка" - первое судно с кукурузой из Украины вышло из порта Одессы и направилось в Ливан.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.