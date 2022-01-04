Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко сломала ногу и следующие восемь недель ей предстоит передвигаться с помощью костылей.

Об этом народная избранница рассказала на своей странице в Facebook.

Нардеп рассказала, что уже ломала эту ногу одиннадцать лет назад, когда каталась на лыжах. В этот раз причиной перелома стала гололедица. Будущие восемь недель Геращенко проведет на костылях.

"Вселенная решила, что мне нужно немного притормозить", - написали Ирина Геращенко.





Напомним, недавно Ирину Геращенко оскорбил коллега по парламенту, народный депутат от "Слуги народа" Александр Ковальчук. Он сказал ей фразу "на место!" . О произошедшем рассказал народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

Также сообщалось, что в сентябре Ирина Геращенко обозвала коллег из "Слуги народа" "зелеными человечками", которые оккупировали Крым в 2014 году. Вокруг ее высказывания разгорелся скандал и регламентный комитет Рады принял решение "дисквалифицировать" Геращенко на пять заседаний, но для ее отстранения не хватило голосов.