Ирина Геращенко получила травму. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко сломала ногу и следующие восемь недель ей предстоит передвигаться с помощью костылей.

Об этом народная избранница рассказала на своей странице в Facebook.

Нардеп рассказала, что уже ломала эту ногу одиннадцать лет назад, когда каталась на лыжах. В этот раз причиной перелома стала гололедица. Будущие восемь недель Геращенко проведет на костылях.

"Вселенная решила, что мне нужно немного притормозить", - написали Ирина Геращенко.

Ирина Геращенко сломала ногу. Скриншот из фейсбука

Напомним, недавно Ирину Геращенко оскорбил коллега по парламенту, народный депутат от "Слуги народа" Александр Ковальчук. Он сказал ей фразу "на место!" . О произошедшем рассказал народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

Также сообщалось, что  в сентябре Ирина Геращенко обозвала коллег из "Слуги народа" "зелеными человечками", которые оккупировали Крым в 2014 году. Вокруг ее высказывания разгорелся скандал и  регламентный комитет Рады принял решение "дисквалифицировать" Геращенко на пять заседаний, но для ее отстранения не хватило голосов.

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