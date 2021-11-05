В Верховной Раде не хватило голосов для отстранения нардепа от Евросолидарности Ирины Геращенко на пять заседаний за то, что она еще в сентябре обозвала коллег из "Слуги народа" "зелеными человечками", которые оккупировали Крым в 2014 году. За отстранение дали всего 190 голосов (при минимуме 226) и решение не было принято.

Скандал разгорелся из-за фразы, которую Ирина Геращенко произнесла на заседании Рады 10 сентября.

"Друзья вы знаете, 5 лет назад "зеленые человечки" захватили Крым, сейчас "зеленые человечки" захватывают украинский парламент. И на самом деле полностью его перечеркивают", - заявила нардеп.

А 12 сентябре регламентный комитет принял решение "дисквалифицировать" Геращенко на пять заседаний. Однако три фракции сразу заявили о том, что не поддержат это решение. "Голос", "Батькивщина" и "Оппозиционной платформы - За жизнь" сошлись во мнении, что это слишком суровое наказание.

Напомним, перед этим Рада отстранила поглумившуюся над смертью нардепа Полякова "слугу народа" Третьякову на пять заседаний.

Также мы сообщали, что на ремонт кулуаров Рады потратят больше 40 миллионов гривен.