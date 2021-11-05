В помещениях Верховной Рады Украины готовятся провести ремонт за 41,50 миллионов гривен. Планируют обновить пресс-центр парламента.

Об этом свидетельствуют данные государственных закупок ProZorro.

Как указано в тендере, ремонт (реставрационный) кулуаров хотят провести на третьем этаже административного здания Верховной Рады Украины на улице Михаила Грушевского, 5, в части обустройства пресс-центра.



Срок поставки товаров, выполнения работ или услуг указан до 20 декабря 2021.

По результатам тендера, ремонт заказало ООО "Брилиантс Груп". По данным тендера, стоимость сделки всего на 0,1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 41,52 млн грн.

Конкурентами были проектировщик "Грін Маєток" и ФОП Каримов Александр Викторович из Киева, никто не снижал цену во время аукциона.

Напомним, ранее мы рассказывали, что 15 миллионов гривен государство потратит на обслуживание автопарка президента Украины. Автобаза Государственного управления делами, состоящая из 237 автомобилей, заплатит за необходимые запчасти, топливо и обслуживание техники, которой пользуется не только глава государства, но и сотрудники Офиса президента.

Также сообщали, как МИД Украины наполнил Википедию без тендера на 500 тысяч гривен.