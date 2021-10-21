В Днепре должностные лица частного предприятия, которое победило в тендере от ВСУ на ремонт военной техники на общую сумму 58 млн гривен, организовали преступную схему. На военную технику для ООС под видом новых устанавливались б/у детали.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Как выяснило следствие, предприятие победило в тендере на ремонт военной техники, общая сумма тендера - 58 млн грн. Однако тендерная документация содержала недостоверные сведения о якобы имеющихся разрешениях, помещениях, а также материально-технической базе для проведения таких работ.

В арендованном помещении работники предприятия разбирали использованную технику, реставрировали детали и устанавливали под видом новых в боевую технику. Техника затем направлялась в зону проведения ООС. Чтобы скрыть свои действия, чиновники заключали фиктивные соглашения о якобы поставке новых запчастей с подконтрольными субъектами предпринимательской деятельности.

Правоохранители провели ряд обысков в помещениях предприятия и военного представительства и обнаружили документацию, военную технику, автомобили и прочее. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, экс-чиновника "Укрзализныци" подозревают в хищении 10 миллионов гривен.

Также сообщалось, что в Одессе чиновника Минобороны подозревают в неуплате 3 млн грн налогов.