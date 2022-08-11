В России прогнозируют, что перевооружение армий на системы HIMARS и их аналоги кардинально изменит формы ведения войны.

По словам бывшего первого замминистра обороны РФ Юрия Балуевского, война будущего будет представлять собой "высокоточный град боеприпасов".

Это, в свою очередь, может "привести к полному отмиранию бронетанковой техники и артиллерии в их традиционном облике".

"Танки, БМП и орудия просто не будут выживать в условиях массированного применения высокоточных боеприпасов, а выход танков на дистанцию применения своего главного оружия станет практически невозможным", - заявил Балуевский в эфире радио "Маяк".

Балуевский - генерал армии, в 2004-2008 возглавлял генштаб ВС РФ.

Ранее глава Генштаба США Марк Милли рассуждал о войнах будущего. По его мнению, они будут иметь преимущественно городской характер, как сейчас в Украине, с применением роботизированной военной техники и искусственного интеллекта.

По словам Милли, в ближайшие десятилетия оружейная технология также сильно изменится, и этот сдвиг будет таким же радикальным, как переход от мушкета к винтовке, от винтовки к пулемету или от парусного флота к паровым кораблям. И технологическое преимущество больше не будет автоматически в пользу Америки.

Также мы писали о том, что в США считают, что у Украины уже достаточно западных реактивных систем залпового огня типа HIMARS.