Сумская область является самым заминированным регионом страны.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона.

По его словам, заминировано было более 47% области.

"К сожалению, очень много территории сейчас заминировано. Сумская область, наверное, больше всего из деоккупированных территорий остается заминированной. Более 47% территории Сумской области было заминировано", - сказал Монастырский.

Он добавил, что на данный момент из-за большой лесистости местности остаются заминированные "островки", куда нельзя заходить.

"Да и 20-километровое расстояние от государственной границы остается заминированным минами и снарядами. Потому что спасатели не могут туда дойти", - объяснил министр.

Ранее мы писали, что в ГСЧС назвали Украину самой заминированной страной мира. По оценкам ведомства, на разминирование территорий потребуется не менее пяти лет, а в акваториях морей работы могут затянуться на десятилетие.

Также "Страна" сообщала, что в Украине запустили мобильное приложение, присылающее уведомление при приближении к минам.