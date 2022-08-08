По данным британской разведки, россияне с большой долей вероятности устанавливают противопехотные мины вдоль своих оборонительных рубежей на Донбассе.

Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны Британии в Твиттере.

Мины могут нанести значительный ущерб как военному, так и местному гражданскому населению, сообщают в британском ведомстве.

По данным разведки, в Донецке и Краматорске РФ, скорее всего, предприняла попытку применения противопехотных мин ПФМ-1 и ПФМ-1С. Серия ПФМ-1, которую обычно называют "миной-бабочкой", представляет собой весьма противоречивое оружие неизбирательного действия.

ПФМ-1 были использованы во время советско-афганской войны. Они, как тогда заявлялось, покалечили большое количество детей, которые принимали их за игрушки.

Напомним, что ранее в "ДНР" заявили, что в Донецке уже четыре человека подорвались на минах-лепестках, разбросанных по городу.

Также в ГСЧС сообщали, что Украина сейчас самая заминированная страна в мире. Все разминирование займет десятилетие.

Война в Украине продолжается уже 166-й день. "Страна" следит за происходящим 8 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 165-го дня войны. На Донбассе, по данным Генштаба, противника безуспешно наступал в районе Богородичного и Долины к северу от Славянска. На юге россияне пошли в наступление в районе Благодатного Херсонской области. Как сообщил вечером Генштаб, их попытка была неудачной. Продолжались обстрелы Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. В МАГАТЭ в связи с обстрелами предупредили о риске ядерной катастрофы. Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что война будет продолжаться не только до конца 2022 года, но также весной и летом будущего.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что сейчас происходит в отношениях между Западом и украинской властью.