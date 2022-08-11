Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Дмитрию Гордону прокомментировал обвинения конгрессвумен США Виктории Спартц в адрес Андрея Ермака в работе на Россию.

Арестович сказал, что за Ермаком следит "примерно штук 20 спецслужб", из которых 19 - американских. И следят "очень пристально".

"И вот у меня вопрос: стали ли бы люди иметь дело с человеком по таким чувствительным темам, как передача вооружений, выигрыш войны, переформатирование системы безопасности в Европе и во всем мире, если бы у них были обоснованные подозрения, что он агент? Если он агент, и потом выяснится, что он агент, не одну книгу можно будет написать - потому что агентов такого уровня не было никогда и нигде", - сказал Арестович.

На прямой вопрос Гордона, не является ли Ермак агентом России, Арестович ответил уклончиво: "Я не знаю… Могу выдать логический факт: если он шпион, то вреда РФ он своей деятельностью причиняет сейчас гораздо больше, чем пользы. А это запрещено правилами агентурной работы. Так как он их лупит по санкциям, нафиг держать таких агентов?"

Ранее "Страна" разбиралась, почему украинка из Конгресса США Спартц обвинила Ермака в работе на Москву.

Также мы сообщали, что Спартц обвинила Ермака еще и в установлении диктатуры.