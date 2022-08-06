Конгрессмены из обеих партий США требуют от Виктории Спартц смягчения риторики в отношении украинской власти.

Об этом пишет CNN в своей статье "Бык в посудной лавке".

Издание сообщает, что Спартц не брали в поездку группы конгрессменов на границу Украины, но она поехала за свой счет. И, как утверждают коллеги, принесла больше вреда, чем пользы.

"Она была как слон в посудной лавке", — сказал один депутат-республиканец.

"Воинственная риторика Спартц, направленная против Зеленского и его советников, разочаровала законодателей обеих партий и чиновников Белого дома. Они обеспокоены тем, что она подрывает их усилия сохранить единство вокруг Украины в ключевой момент. Спартц стала головной болью для военных ястребов, которые уже беспокоятся об усталости в США из-за продолжающейся войны. И ее непрекращающаяся критика Украины также происходит на фоне растущего скептицизма со стороны части республиканцев в отношении продолжения поставок оружия и помощи Украине.

Спартц утверждает, что ее давно беспокоит коррупция в Украине. Но законодатели опасаются, что ее публичная критика может подорвать доверие к Зеленскому, навредить отношениям между США и Украиной и дать законодателям повод выступить против следующего пакета помощи.

Но Спартц заявляет, что именно "внешнеполитический истеблишмент", а не она, играет на руку Владимиру Путину.

Три ведущих республиканца в комитете Палаты представителей по иностранным делам, комитете Палаты представителей по разведке и комитете Палаты представителей по вооруженным силам призвали Спартц смягчить ее позицию, сообщают источники CNN.

Источники также сообщили, что Спартц попросила о встрече с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли. Когда они встретились, она снова выразила озабоченность по поводу коррупции в Украине и заявила, что оружие, предоставленное США, идет не по адресу.

Источники сообщают, что Милли не отмахнулся от этих опасений: официальные лица США считают, что коррупция по-прежнему остается проблемой в Украине", – пишет издание.

Источники телеканала отметили, что в конфликт Спартц и других законодателей даже вмешалась администрация Байдена: по их словам, чиновники из совета нацбезопасности и Госдепа провели для Спартц почти двух-часовой брифинг, который касался ее заявлений о ненадлежащих действиях со стороны украинского правительства. Эти два часа они опровергали утверждения конгрессвумен.

Ранее Спартц заявила, что глава Офиса президента Андрей Ермак установил диктатуру.

"Страна" разбиралась, почему Спартц еще и обвинила Ермака в работе на Москву.