Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал обвинения в адрес Руслана Демченко, которого называли российским агентом, а 25 июля уволили с постов главы комитета по вопросам разведки при президенте Украины и замсекретаря СНБО.

В интервью Дмитрию Гордону Арестович сказал, что Демченко сам попросил об увольнении, так как давно страдает тяжелой и неизлечимой болезнью. При этом он скептически относится к обвинениям в адрес Демченко в работе на Россию.

"Не все так просто с Демченко. Если бы агентов так легко было разоблачить, агентов не было бы, их быстро ловили бы. Демченко уволился по состоянию здоровья - у него очень тяжёлая, хроническая и, к сожалению, неизлечимая болезнь. Которая прямо действует на состояние здоровья. Я это знал очень давно, потому что я с ним взаимодействовал в ТКГ очень плотно. Он несколько раз за это время серьезно выезжал лечиться. А поскольку болезнь связана с нервной сферой, война не добавила ему здоровья, мягко говоря. Он очень сильно просел физически и попросился сам в отставку. Он просто не тянул, ему нужно было на лечение выезжать", - рассказал Арестович.

Также он прокомментировал участие Демченко в подписании Харьковских соглашений. Неофициально Демченко называют одним из главных разработчиков этого договора, позволявшего Черноморскому флоту РФ оставаться на территории Украины после 2017 года. При этом 25 июля, параллельно с увольнением Демченко, Офис генпрокурора и ГБР сообщили о подозрении в государственной измене двум бывшим министрам времен Януковича по делу Харьковских соглашений: экс-министру иностранных дел Константину Грищенко и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу. Демченко тогда работал замглавы МИД.

"Демченко назначили замминистра после того, как приняли Харьковские соглашения. Могу сказать с его слов, как все было. История такая. Тогдашний глава МИДа, Константин Грищенко, его вызвал и сказал: чувак, уже все решено, есть необходимость протокольно съездить представителю МИДа и принять участие в заседании комитета Рады. Иди, скажи какую-нибудь речь. Он сказал: ну ладно. Сначала отнекивался, потом ему приказали. Он поехал, произнес речь, она есть в протоколе. С его слов, он дописал туда "во имя успешной евроинтеграции Украины". Это, он говорит, была очистка совести", - сообщил Арестович.

При этом советник Ермака признал, что многие международные партнеры считают Демченко неоднозначной фигурой.

"Я слышал неоднократно, в том числе от партнёров, что его считают неоднозначной фигурой. Но я бы не сказал [что он является российским агентом], потому что такие вещи нужно доказывать. Если докажут - значит, шпион. Это всех касается. Но не доказали же пока", - говорит Арестович.

Как писала "Страна", после увольнения Демченко на Банковой заявили, что оно связано исключительно с его состоянием здоровья.

Также мы сообщали, что ГБР выдвинуло подозрения в госизмене двум бывшим членам правительства времён Виктора Януковича из-за Харьковских соглашений.