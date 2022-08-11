Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону о том, как уговаривал Владимира Зеленского эвакуироваться из Киева в первые дни войны.

"Докладывает охрана, что пути отрезаны, мы физически выйти не можем уже из Киева. Но есть еще варианты рискованные: не вообще сбежать, а проскочить и перейти в место, откуда удобнее вести оборону. Президент отказывается", - вспоминает Арестович.

По его словам, Зеленского пытались уговорить уехать из Киева несколько раз, но он упорно отказывался и запретил даже говорить об этом.

"Второй раз я зашёл к президенту, еще зашли люди, понимающие в военных вопросах. Мы говорим, мол, Владимир Александрович, тут же дело не только личной чести - здесь уже дело обороны страны. Вы символ, вы верховный главнокомандующий. Представляете, если с вами что-то произойдет? Мораль сразу рухнет вниз. Надо, чтобы вы командовали, а здесь командовать осталось несколько часов - и нам конец. Мы прямо сказали: если не эвакуируемся, нам конец. "Хотите со мной поссориться? - президент сказал мне. - Что бы ни произошло, мы здесь остаемся". Ну, мы пожали плечами и вышли", - рассказывает Арестович.

На вопрос Гордона, правильно ли поступил Зеленский, что остался, Арестович ответил: "В военном деле не существует неправильных и правильных решений. Существуют доведенные до конца и не доведенные. Вот он довел до конца. Он остался".

Как уточнил Арестович, этот разговор состоялся в первый день войны. А на вторые сутки уже международные партнеры начали предлагать Зеленскому эвакуироваться.

"Он сказал тогда эту знаменитую фразу: "Мне нужно не такси, а оружие". Дважды предлагали ему, по некоторым данным, больше, но этого я уже не знаю. Он примерно с той же степенью вежливости закрыл разговор с ними. Он сказал: давайте оружие, дипломатию, заявления, а я остаюсь здесь", - вспоминает Арестович.

Рассуждая о причинах, по которым Зеленский отказался уезжать из Киева, советник Ермака сказал: "Для него, наверно, лично это была принципиальная история. Сбежать, отступить даже - это не в его характере. Это тонкий момент: он понял, что нельзя этого делать. Если сбегает главное лицо, конец всему, полная моментальная деморализация. Он почувствовал эту ответственность и остался. И запретил даже разговаривать на эти темы. Мы прекратили его уговаривать, потому что поняли, что это бесполезно", - сказал Арестович.

В том же интервью Арестович признался, что ждал своей смерти и падения Офиса президента в первые 12 часов вторжения.

Также он сообщил, что власти знали о вторжении РФ еще в конце октября.