Арестович будет баллотироваться в президенты Украины, если Зеленский не пойдёт на второй срок. Видео
Если действующий президент Украины Владимир Зеленский не пойдёт на второй срок, то нынешний советник главы Офиса президента страны Алексей Арестович будет баллотироваться в президенты.
Об этом сам Арестович заявил в интервью Дмитрию Гордону, с которым он прогулялся по улицам Киева.
"Все говорят про мой безумный рейтинг. Мой рейтинг – это рейтинг президента сейчас. Я себя от президента не отделяю. Пока президент – президент, да ещё верховный главнокомандующий, эти разговоры для меня некорректно вести. Если он пойдёт на второй срок, я, естественно, не буду его подрезать. Это технически невозможно. А если нет, то надо будет думать уже", – заявил Арестович.
На что Гордон задал ему уточняющий вопрос:
– Если президент по каким-то причинам не будет баллотироваться на второй срок…
– Я буду подаваться, да, – закончил за Гордона фразу Арестович.
Ранее "Страна" сообщала, что Гордон извинился перед Арестовичем за то, что назвал его аферистом, а также о том, что на фоне слухов о деле по госизмене Гордон прогулялся по Киеву с Арестовичем.