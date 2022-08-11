Если действующий президент Украины Владимир Зеленский не пойдёт на второй срок, то нынешний советник главы Офиса президента страны Алексей Арестович будет баллотироваться в президенты.

Об этом сам Арестович заявил в интервью Дмитрию Гордону, с которым он прогулялся по улицам Киева.

"Все говорят про мой безумный рейтинг. Мой рейтинг – это рейтинг президента сейчас. Я себя от президента не отделяю. Пока президент – президент, да ещё верховный главнокомандующий, эти разговоры для меня некорректно вести. Если он пойдёт на второй срок, я, естественно, не буду его подрезать. Это технически невозможно. А если нет, то надо будет думать уже", – заявил Арестович.

На что Гордон задал ему уточняющий вопрос:

– Если президент по каким-то причинам не будет баллотироваться на второй срок…

– Я буду подаваться, да, – закончил за Гордона фразу Арестович.

Ранее "Страна" сообщала, что Гордон извинился перед Арестовичем за то, что назвал его аферистом, а также о том, что на фоне слухов о деле по госизмене Гордон прогулялся по Киеву с Арестовичем.