"Я прозрел". Гордон извинился перед Арестовичем за то, что назвал его аферистом
Телеведущий Дмитрий Гордон принес извинения советнику Офиса президента Алексею Арестовичу за то, что назвал его аферистом полтора года назад.
Он записал извинение в формате видео.
"Я прозрел насчет Арестовича, я понял, что он не простой парень. В интервью я ему сказал, что люди, которые не испытывают комплексов, если меняют точку зрения, способны это публично сказать. И я сказал: "вы не аферист", - заявил Гордон.
"Я не вижу проблем, когда ты ошибался, сказать так", - добавил он.
Гордон назвал Арестовича "аферистом" 16 марта 2021 года в эфире "Украина24".
На днях Гордона и Арестовича видели вместе в центре Киева. Они встречались для интервью.
Все это происходит на фоне слухов, что Гордона могут привлечь к ответственности по делу о госизмене, в котором фигурирует его друг экс-глава СБУ Игорь Смешко. По одной из версий Смешко якобы должен был возглавить подконтрольное России "правительство Украины" в случае бегства из столицы Зеленского.
Сам Гордон называет "российскими нарративами" слухи о том, что ему в скором времени могут предъявить подозрение в госизмене.