Телеведущий Дмитрий Гордон принес извинения советнику Офиса президента Алексею Арестовичу за то, что назвал его аферистом полтора года назад.

Он записал извинение в формате видео.

"Я прозрел насчет Арестовича, я понял, что он не простой парень. В интервью я ему сказал, что люди, которые не испытывают комплексов, если меняют точку зрения, способны это публично сказать. И я сказал: "вы не аферист", - заявил Гордон.

"Я не вижу проблем, когда ты ошибался, сказать так", - добавил он.

Гордон назвал Арестовича "аферистом" 16 марта 2021 года в эфире "Украина24".

На днях Гордона и Арестовича видели вместе в центре Киева. Они встречались для интервью.

Все это происходит на фоне слухов, что Гордона могут привлечь к ответственности по делу о госизмене, в котором фигурирует его друг экс-глава СБУ Игорь Смешко. По одной из версий Смешко якобы должен был возглавить подконтрольное России "правительство Украины" в случае бегства из столицы Зеленского.

Сам Гордон называет "российскими нарративами" слухи о том, что ему в скором времени могут предъявить подозрение в госизмене.