Советник главы Офиса президента Алексей Арестович появился на Контрактовой площади в Киеве и вызвал небывалый ажиотаж среди девушек. Их собралась целая очередь. Они ждали, чтобы сделать со спикером Банковой совместное фото.

Соответствующее видео появилось в соцсетях и Телеграм-каналах.

На кадрах видно, что Арестович как всегда расслаблен, спокоен и довольно охотно позирует с большим пальцем вверх, обнимает каждую из девушек за талию и что-то говорит им.

Ранее "Страна" рассказывала, как Арестович опубликовал пост в Фейсбуке, в котором назвал себя "заместителем Бога" и сопроводил текст собственным изображением с нимбом на голове, посохом и смартфоном.

Также мы приводили слова Арестовича о том, что "женщины в армии - это ужас".