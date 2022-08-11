Алексей Арестович думал, что за первые 12 часов войны он умрет, а Офис президента Украины падет. Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону.

"Я не верил, что выживу. Я видел, что творится в Гостомеле. Я понял: нам конец в течение 12 часов. Это сейчас говорят, что я распиарился на войне. Но я когда выходил на трибуну первый раз, был уверен, что меня расстреляют за этот выход в течение 12 часов", - сообщил Арестович.

На что Гордон задал уточняющий вопрос:

"То есть, вы думали, что в течение 12 часов Украине конец?"

"Насчет всей Украины не знаю, я верил, что западные области устоят, и там будет какое-то сопротивление. То, что нам в Офисе конец, я не сомневался ни секунды. По Киеву я верил в две недели уличных боев, но потом думал, что Киев захватят. Слишком соотношение сил было не в нашу пользу, 1 к 20. Это технически невозможно с военной точки зрения было, если бы они правильно действовали. Но они идиотами оказались, слава богу. Они идиотами, а мы - молодцами. Вот секрет", - рассказал Арестович.

После первого брифинга из Офиса президента попросили уйти журналистов, и после этого сотрудникам выдали оружие, готовясь к возможным атакам на правительственный квартал. В связи с этим Арестович вспоминает забавный момент: как на Ермака не налез бронежилет.

"Мы получили оружие и бронежилеты. Было очень смешно, Ермак же очень здоровый, на него бронежилет не налез, который ему дали. Он и так, и эдак, а потом - да ладно, буду без бронежилета. А потом мы приготовились к бою. Потому что уже диверсанты пошли по Киеву, нам сообщили. Опять же, битва за Гостомель, был момент, когда они на Оболонь проникли, и их там тормознули. На Лукьяновке была стрельба", - вспоминает Арестович.

Уточняя, что согласно докладу специалистов, в Киеве было от 300 до 1600 диверсантов.

"Раз - стрельба возле Офиса, два - стрельба возле Офиса. Вечером того же дня получилось, что блок-посты вокруг Офиса вступили в бой с неизвестными, назовем их так. Мы постояли с охраной с автоматами возле окон. Нам ничего не пришлось делать, отбились. И в этот момент президент говорит, я сейчас выйду на улицу, потому что как раз вбросили информацию, что он сбежал, или что он убит, и одновременно вбросили, что Офис обстреляли. И вот тогда было сделано это знаменитое фото, где Шмыгать, Ермак, президент, Подоляк и Арахамия, когда еще сизый пороховой дым расходился возле Офиса. Охрана побелела и поседела - Владимир Александрович, куда?", - рассказал Арестович.

Кроме того, он признался, как "стырил" гранатомет, планируя подбить вражескую технику.

"Я вообще не боялся. У меня было одно желание: я хотел застрелить российскую единицу бронетехники, чтобы не зря умереть. Потому что тот, кто застрелил, в Вальгаллу попадает, а кто не застрелил, не попадает. Я спер гранатомет - ну, там их много лежало, - заныкал за занавеской и думал, что если дойдет до Офиса, моя задача - один "Тигр", один БТР, одно БМП, но спалить перед смертью. Еще один вариант у меня был уличные бои. Допустим, ОФис разрушили, всех убили, а ты вдруг остался жив, я собирался еще по Киеву с ними немножко повоевать", - сообщил Арестович.

Напомним, что в этом же интервью Арестович заявил, что будет баллотироваться в президенты Украины, если Зеленский не пойдёт на второй срок.