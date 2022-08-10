Ночью россияне обстреляли из "Градов" Днепропетровскую область. В результате погибли 11 человек, еще 13 человек получили ранения и травмы.

Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Валентин Резниченко.

В Никопольском районе россияне выпустили из "Градов" по жилым кварталам 80 реактивных снарядов. В результате погибли 11 человек.

В Марганце в результате обстрела пострадали более 20 многоэтажек, ЦНАП, дворец культуры, общежитие, две школы, здание горсовета и еще несколько административных помещений. Выведена из строя линия электропередач. Несколько тысяч жителей города остались без света. В результате обстрелов погибли 10 человек. Еще 11 жителей пострадали, десять из них попали в больницу, семеро из госпитализированных в тяжелом состоянии.

Также под обстрел попала Вышетарасовка в Мировской громаде. Там погибла одна женщина. Ее дом полностью разрушен снарядом. Также пострадала еще одна семья - муж и жена. Женщина попала в больницу в состоянии средней тяжести, мужчина лечится дома. В селе повреждены 11 частных домов и газопроводы. До тысячи человек остались без газа.

Война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 167-го дня войны. Президент Владимир Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для россиян. Разведка Британии заявила, что за последние 30 дней РФ продвинулась под Бахмутом на 10 км, а на других участках Донбасса - не более чем на три км. На крымском военном аэродроме "Саки" под Евпаторией вчера произошли множественные взрывы с детонацией боеприпасов. Официально ни Киев, ни Москва о том, что за взрывами стоит Украина, не сообщали. Однако эту версию активно обсуждали в СМИ и соцсетях.

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