Ночью с 7 на 8 августа россияне нанесли ракетный удар по Червоногригоровской громаде - между Никополем и Марганцем, на правом берегу Днепра.

Об этом в Telegram-канале сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Туда прилетели две авиационные ракеты Х-59. Пострадало местное агропредприятие и четыре складских здания.

"Обломками от ракет повреждены 10 жилых домов. Взрывной волной в здании насосной станции выбило окна. К счастью, люди не пострадали", - сообщил Лукашук.

В целом, как сообщает губернатор региона Валентин Резниченко, в области ночью удары наносились по двум районам - Никопольскому и Криворожскому. В первом под огонь попали четыре села в двух громадах. В Марганецкой громаде зафиксировано 20 прилетов реактивных снарядов, выпущенных из градов.

В Криворожском районе россияне из ствольной артиллерии обстреляли Зеленодольскую громаду.

Война в Украине продолжается уже 166-й день. "Страна" следит за происходящим 8 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 165-го дня войны. На Донбассе, по данным Генштаба, противника безуспешно наступал в районе Богородичного и Долины к северу от Славянска. На юге россияне пошли в наступление в районе Благодатного Херсонской области. Как сообщил вечером Генштаб, их попытка была неудачной. Продолжались обстрелы Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. В МАГАТЭ в связи с обстрелами предупредили о риске ядерной катастрофы. Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что война будет продолжаться не только до конца 2022 года, но также весной и летом будущего.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что сейчас происходит в отношениях между Западом и украинской властью.