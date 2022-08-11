Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что обстрелы промзоны города, где находится Запорожская АЭС, продолжаются.

Об этом чиновник написал в Telegram.

"Обстрелы то стихают, то возобновляются. По данным "Энергоатома", российские военные попали совсем недалеко от первого энергоблока. Получила повреждения насосная станция хозяйственно-бытовых стоков", - говорится в сообщении Орлова.

Напомним, ранее в "Энергоатоме" сообщили, что российские военные вновь ударили по району ЗАЭС. Обстрелам подверглась пожарная часть, расположенная за территорией Запорожской АЭС. Обошлось без пострадавших.

Также "Страна" писала, что на прошлой неделе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность обстрелами Запорожской АЭС. Он также заявил о риске ядерной катастрофы после обстрела электростанции россиянами.

Война в Украине продолжается уже 169-й день. "Страна" следит за происходящим 11 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 168-го дня войны. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Также враг пытался охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжались. Тяжелой оставалась ситуация в районе Запорожской АЭС. Украина пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, заявил, что Херсон точно будет освобожден до конца года.

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